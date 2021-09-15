Пробка в Геленджике растянулась на несколько километров из-за монтажа трубопровода

Строительные работы стали причиной образования автозаторов. Фото:krd_tipich_ru

15 сентября жители Геленджика испытывали большие проблемы с движением по трассе в сторону Архипо-Осиповки. Вереница машин растянулась на много километров, автомобили по дороге пропускали в реверсивном порядке.

- При подъезде к Геленджику закапывают вот такую трубу. Это половина дороги. Пробка со стороны Горячего Ключа в 6 км, час-полтора можно простоять, - комментировали в соцсетях происходящее водители.

Автомобильные заторы растянулись на несколько километров. В мэрии просят водителей набраться терпения.

- В Геленджике идет монтаж трубопровода. Эта важная и необходимая работа, - рассказал мэр курорта Алексей Богодистов.

16 сентября строительная техника перекроет уже другую сторону дороги.