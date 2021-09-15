Новое трамвайное полотно в Краснодаре готово на 60%. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первый состав по новой трамвайной линии на ул. Московской пройдет до нового года. Строители преодолели экватор и выполнили 60% работ. За прокладкой рельсов следит мэр Краснодара.

- В ночь на 15 сентября было уложено 100 м полотна между торговым центром «Стрелка» и ул. Автомобильной - это восемь рельсошпальных звеньев. Всего же на участке уже уложено почти 910 метров, - рассказал Евгений Первышов.

Работы на разных участках по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова идут без перерыва. Одновременно строители возводят инженерные сети: ливнёвую канализацию, системы дренажа и обустраивают пешеходные переходы.

Это первая новая трамвайная линия, которая строится в Краснодаре за последние 20 лет.