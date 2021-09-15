Первый грузовой рейс «Формулы-1» приземлится в аэропорту Сочи ночью 15 сентября

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ночью с 15 на 16 сентября в Международный аэропорт Сочи прибудет первый грузовой рейс авиакомпании «ЭйрБриджКарго», который доставит оборудование для проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ-2021.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи, чартерный рейс, следующий из английского аэропорта Мидландс, прибудет в Сочи поздней ночью.

С 18 по 20 сентября Международный аэропорт Сочи примет еще семь грузовых рейсов общим весом более 800 тонн из Великобритании и Италии. На них доставят телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, технику для фиксации времени и трансляции гонок, болиды и автомобили сопровождения.

- Кроме того, в ближайшие дни в Сочи начнут прилетать участники и гости соревнований. В период проведения восьмого Гран-при России «Формула-1» аэропорт Сочи планирует обслужить около 55 000 пассажиров, среди которых спортсмены, болельщики, персонал «Формулы-1» и представители СМИ, - отметили в пресс-службе.

Для иностранных пассажиров организуют консульский пункт. Также в эти дни задействуют волонтеров.

Напомним, впервые Международный аэропорт Сочи принял оборудование и болиды для дебютного проведения российского этапа гонок Гран-при «Формулы-1» России в 2014 году. В этом году соревнование пройдет на Сочи-Автодроме с 23 по 26 сентября.