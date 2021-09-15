В четырех краснодарских пригородных поселках установили уличные фонари

Поселковые улицы будут освещены. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В краевом центре продолжают прокладывать новые сети уличного освещения в поселках-сателлитах. Уже завершены работы в хуторе Ленина и в пос. Северном и Водники. О ходе строительства рассказали 15 сентября в мэрии краевой столицы.

- Сейчас приступили к строительству сетей в микрорайоне Гидростроителей и в поселках Пригородный и Знаменский, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

В перечень улиц, на которых в этом году построят сети освещения, вошли те, которые просило население. Мэрия прислушалась к местным жителям, с их помощью составили карту «темных пятен» города, по который теперь работают электрики. Всего в Краснодаре в 2021 году планируют построить 22,5 км новых сетей уличного освещения. В стадии проектирования — 4,2 км сетей.