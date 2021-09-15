Незаконные аттракционы снесут в краснодарском парке отдыха и развлечений. Фото: Яндекс.карты

15 сентября Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и вынес решение по иску Министерства природных ресурсов Краснодарского края о сносе пяти аттракционов в парке «Солнечный остров». Суд признал незаконность размещения каруселей, которые индивидуальный предприниматель Марио Абурмаилех самовольно установил на земельном участке, имеющем статус памятника природы.

Инспекторы Минприроды уже выносили предписание самостоятельно демонтировать аттракционы, однако бизнесмен не выполнил данное распоряжение. Тогда ведомство было вынуждено обратиться в суд, - рассказали в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Как только приговор вступит в законную силу, у предпринимателя будет месяц на исполнение судебного решения.