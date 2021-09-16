Бабье лето на Кубани закончилось

Бабье лето закончилось на Кубани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Краснодарский край надвигается арктический фронт. Сразу о двойном похолодании предупреждают кубанцев синоптики. Это когда температура в течении нескольких дней резко падает и дальше уже держится на достигнутых отметках, без ощутимого потепления.

- С 16 сентября в Краснодарском крае станет прохладнее на 2-4 градуса, ночью температура воздуха прогреется всего до +16 градусов, днем до +25, а уже на следующей неделе с 21 сентября в регион вторгнется холодный воздух из Арктики и в регионе наступит осень, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии

Испортится погода уже в ночь с 15 на 16 сентября. С утра город окутает возможный туман. Возвращение тепла уже дать не стоит, золотая осень вступает в свои права.