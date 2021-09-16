Узнали, где будут отключения света в Сочи 16 сентября 2021 года

16 сентября в Сочи запланированы веерные отключение электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования и установкой цифровых приборов учета возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

Жители Адлерского района попадут под временные ограничения подачи электроэнергии с 08:00 до 18:00, стоит помнить, что света не будет в течение нескольких часов из указанного временного промежутка. Отключения затронут дома по ул. Дачная, ул. Славинская, ул. Петрозаводская.

В Хостинском районе придется посидеть без света владельцам квартир и домов по улицам Грибоедова 1-50, Лысая Гора (частично), Серафимовича 5-25, Учительская 20-35; Измайловская (частично), Калиновая (частично), Краевско-Греческое, Абовяна (частично), Леселидзе 20-100, Саят-Нова, Изобильная (частично) и по переулкам Лозовой 2-12 и Бригадный. Также отключат от сетей и садовые товарищества «777» и «Заря».

Не будут работать электроприборы 16 сентября с 08:00 до 19:00 в Центральном микрорайоне. Электрики обесточат жилье по пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, на ул. Кавказская, ул. Олимпийская и ул. Макаренко 6-12.

В Лазаревском районе попадут под отключения электроэнергии жители поселка Чемитоквадже, здесь работы пройдут по ул. Магистральная (частично). Не будет света также в ауле Наджиго, поселке Дубравка, садовых товариществах «Зорька» и «Дубравка». В поселке Совет-Квадже обесточат ул. Сибирская (частично) и ул. Кольцова (частично).

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.