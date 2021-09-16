Победителей журналистского конкурса «Сочи – город мечты» наградили в Сочи

Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»

XXV юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия-2021» завершил свою работу в Сочи 15 сентября. На торжественной церемонии закрытия крупнейшего медийного мероприятия назвали имена победителей журналистского конкурса «Сочи – город мечты», инициированного мэром курорта Алексеем Копайгородским.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи, на конкурс поступило более 150 работ со всей России. Первое место жюри присудило репортажу «Город-чайка» главного редактора газеты «Усть-Катавская неделя» Николая Коледина, второе досталось сочинской радиоведущей ведущей «МАКС-FM» Юлии Романовской, составившей интернет-гид по 30 малоизвестным, но заслуживающим внимания местам Сочи. Третье – у обозревателя газеты «Кубанские новости» Евгении Яковенко. В материале «Магия южного снега» журналистка рассказала о зимнем отдыхе в Сочи.

- Хочу выразить благодарность всем журналистам, участвовавшим в конкурсе «Сочи – город мечты». Нам важно знать ваше мнение, чтобы понять: над чем работать, к чему стремиться. Буду благодарен, если вы в своих статьях, блогах и телерепортажах вновь поделитесь эмоциями о рекреационных возможностях Сочи, местном гостеприимстве, достопримечательностях и красоте природы, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Помимо слов благодарности победители первого в рамках форума журналистского конкурса получили сертификаты на 10-дневный семейный отдых в Сочи в будущем году.

- Это отличный подарок для моей жены, которой на днях исполнится 60 лет. В Сочи я бываю каждый год. Город развивается. И это радует, - поделился эмоциями победитель конкурса «Сочи – город мечты» Николай Коледин.

Также на церемонии закрытия Почетной грамотой главы города Сочи и памятным подарком наградили заслуженного журналиста Кубани, сочинца Виктора Жилякова. В этом году председатель Совета ветеранов Союза журналистов Кубани отметил свой 80-й день рождения.

XXV юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия-2021» длился почти неделю. За это время прошло более 100 круглых столов, мастер-классов и дискуссий. Одним из запоминающихся событий стала встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также на церемонии закрытия медиафорума "Вся Россия-2021" наградили победителей профессионального конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2021 года.

Напомним, что в Краснодарском крае работает более 400 традиционных СМИ, а также ряд средств массовой информации нового формата.