В Краснодаре на всех 336 избирательных участках установят камеры видеонаблюдения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

17, 18 и 19 сентября в Краснодаре пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Каждый день с 8 утра до 8 вечера будут работать 360 избирательных участков и 14 УИК в местах временного пребывания избирателей. Все помещения оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в администрации города.

- Трансляция в режиме реального времени будет доступна на служебном портале. Доступ к нему получат зарегистрированные кандидаты, избирательные комиссии, партии и общественные палаты, - отметили в мэрии.

Также в дни выборов на участках будут дежурить полицейские и спасатели. Они уже перешли на усиленный режим работы. В том числе, 17, 18 и 19 сентября все помещения, где будет проходить голосование, обследуют кинологи.