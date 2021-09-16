Строительство сетей водоснабжения началось в селах Адлерского района Сочи

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

В Сочи началась модернизация и строительство сетей водоснабжения в селах Адлерского района. Где-то имеющиеся объекты будут достроены, где-то появятся впервые. Ход работ лично курирует мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В селе Ахштырь проживают порядка 150 человек. Централизованного водоснабжения здесь не было. Жители питьевую воду покупали, отдавая по 700 рублей за кубометр. Насосную станцию в селе начали строить еще 6 лет назад. На данный момент построены два резервуара емкостью по 65 кубометров, очистные. Но объекты не функционируют.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города, в настоящее время объект переходит на баланс сочинского водоканала. Коммунальщики планируют построить магистральные сети от водозабора на реке Мзымта, заполнить резервуары и дать воду жителям Ахштыря уже в первом квартале 2022 года. До конца 2023 года централизованное водоснабжение должно появится и у жителей сел Казачий Брод и Галицино. К этим населенным пунктам также в ближайшее время проложат сети.

- Села Адлерского района активно развиваются. Как только здесь появится вода, будет и приток населения. Важно, чтобы местный ТОС и администрация держали руку на пульсе и были в постоянном диалоге с жителями, - отметил Алексей Копайгородский.