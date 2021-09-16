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Общество16 сентября 2021 8:19

Новый корпус школы и детский сад сдадут в декабре в Сочи

Здание садика уже построено на 90%, готовность школьных корпусов – 60 %
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

Новый корпус школы на 400 мест с блоком детского сада на улице Ачишховской в поселке Красная Поляна Адлерского района Сочи планируют ввести в эксплуатацию в начале зимы. Здание дошкольного учреждения готово на 90 процентов, школьный корпус - на 60.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, подрядчики уже смонтировали инженерные коммуникации и приступили к внутренней отделке помещений. Параллельно в школу подыскивают специалистов. Уже нашли преподавателей по физике, химии, биологии, педагога начальных классов, дефектолога. Для учителей, нуждающихся в жилье, Алексей Копайгородский поручил построить социальное жилье. Это будет многоквартирный дом по типовому проекту.

- К строительству дома нужно приступить без промедления. Также необходимо продумать логистику подвоза школьников, выстроить график движения автобусов и размещение по маршруту остановочных павильонов,- подчеркнул глава Сочи.