Что произошло за ночь 16 сентября: За езду с огоньком будет оштрафован блогер в Краснодаре

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Что произошло за ночь 16 сентября 2021. За езду с огоньком будет оштрафован блогер в Краснодаре. В краевой столице молодые люди прокатились на авто с дымовыми шашками в руках.

Грузовик собрал паровоз из 5 легковушек на трассе М-4 «Дон». Массовая авария произошла в Динском районе, обошлось без жертв.

Новый корпус школы и детский сад в Красной Поляне в Сочи сдадут в декабре. Здание садика уже построено на 90%, готовность школьных корпусов – 60 %.

Строительство сетей водоснабжения началось в селах Адлерского района Сочи. Централизованное водоснабжение в некоторых населенных пунктах появится впервые.

В Краснодаре на всех 336 избирательных участках установят камеры видеонаблюдения. Также на местах будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.