Погода на 16 сентября 2021 года в Краснодаре: резкое похолодание ожидается в краевом центре

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Неожиданное похолодание ожидается на Кубани. Еще в среду, 15 сентября, столбики термометров ползли вверх и даже ставили новые рекорды. Так воздух впервые за осень прогрелся до плюс 29 градусов.

Но уже в четверг в Краснодарском крае ожидается похолодание. Меньше чем за сутки столбики термометров сбросят по четыре-пять градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 16 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит всего 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра – до 10 м/с.