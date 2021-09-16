На Кубани начали принимать заявки от инвесторов на субсидии для оплаты процентов по кредиту

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стартовал прием заявлений на субсидии на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам. Их принимают с 14 сентября по 13 октября. Об этом сообщили в администрации региона.

- Вернуть проценты по кредитам могут бизнесмены, которые брали займ от 100 млн рублей после 1 января 2020 года. Исключение - проекты в сфере жилищного строительства. Субсидия выплачивается в течение трех лет, - отметили специалисты.

Деньги на субсидии уже выделены. На эти цели в бюджете предусмотрено 770 млн рублей.

Представить документы можно в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства по адресу: Краснодар, улица Красная, 57 либо на официальном сайте. По всем вопросам, связанным с данной субсидией, консультируют по телефонам: 8 (861) 251-73-25, 251-77-10.