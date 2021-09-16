Пробки в Краснодаре на утро 16 сентября: на улицах образовались заторы в пять баллов

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Пробки в Краснодаре на утро 17 сентября образовались сразу в ряде районов. Самая сложная дорожная ситуация на улице Восточно-Кругликовской. Здесь придется постоять от парка Краснодар до Тихорецкой – всего около километра. Средняя скорость движения на участке не превышает 8 км/ч.

Придется потолкаться на улицах 40-летия Победы и Колхозной. Пробка в сторону центра растянулась на 1,5 километра.

Небольшая затор образовался на улице Северной: от Березанской до Базовской. Этот участок в 600 метров получил багровый оттенок.