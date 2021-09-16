Метеозависимых жителей Кубани предупредили о скачках температуры и возможном ухудшении самочувствия

По утрам в крае ожидается туман Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае днем 16 сентября воздух прогреется до 23-25 градусов, а вот к ночи температура опустится больше чем на 10 градусов – в это время суток ожидается 8-13 градусов. Из-за температурных скачков метеозависимые жители региона могут плохо себя чувствовать, предупредили синоптики.

- 16 сентября местами пройдет кратковременный дождь, в южной половине края в отдельных районах - сильный. Ночью и утром ожидается туман, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17 и 18 сентября в регионе осадков не ожидается, польет в крае с 19-го. Начало следующей недели также обещает быть дождливым с температурными качелями. А с 21 по 25 сентября на Кубани постепенно похолодает - температура воздуха днем будет держаться на отметках +13-16 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае ожидаются ливни, которые могут спровоцировать разрушение гор.