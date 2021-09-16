10 школ открыли на Кубани за три года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние шесть лет по краевым и федеральным программам в Краснодарском крае построили 60 новых школ и корпусов к существующим. С 2019 года по нацпроектам возвели десять зданий образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- За три года новые школы появились в Сочи – здесь возвели их две на 1100 и 400 мест, одну построили в Кореновске на 550 мест, по одной на 1100 мест в Армавире и Динском районе. Также возвели пять школ в Краснодаре – четыре из них на 1100 мест и одна на 1550, - отметили специалисты.

Таких темпов строительства на Кубани не было 30 лет. Ежегодно в регионе планируют возводить не менее 10.