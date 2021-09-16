Погода резко ухудшилась в Сочи

Фото: в Сочи "засентябрило". Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Утро 16 сентября в Сочи началось с грозы и проливного дождя. Почти сразу температура воздуха упала на несколько градусов. Если еще вчера на сочинских пляжах было не протолкнуться, то сегодня возможность принять солнечные ванны вряд ли представится. Равно как и в ближайшие несколько дней.

Похоже, что «бархатный сезон» все же сдает позиции. И сочинцам пора доставать кофты, дождевики и зонтики.

В Кудепсте и Адлере по улицам потекли реки воды. Как отмечают очевидцы, места подтоплений из-за особенностей рельефа все те же. Жители сильно не паникуют, так как знают: как только ливень закончится - схлынет и вода.

Синоптики прогнозируют, что дожди на курорте будут идти несколько дней, но вселенского потопа не предвидится. 16 сентября осадки будут максимальными, жители и гости курорта даже смогут услышать гром и увидеть молнии. А вот порывов ветра не будет, штормов тоже. Среднесуточная температура воздуха 16 сентября составит +22 градуса. Потом столбик термометра поползет вниз.

- В настоящее время через Сочи проходит холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой кратковременные ливневые дожди и грозы. Уже 17 сентября погода стабилизируется. Осадки будут умеренными, с перерывами. Дождливая погода сохранится на курорте почти неделю. Среднесуточная температура воздуха будет колебаться от + 22 до +16 градусов. Однако жители курорта увидят и солнышко. В целом на курорте установится осенняя погода, - сообщила «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.