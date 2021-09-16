На родельбане в горах Сочи теперь можно кататься и вечером

Фото: пресс-служба "Роза Хутор"

Привлекать туристов на курорте «Роза хутор» решили с помощью современной иллюминации. В новом туристическом сезоне родельбан в горах Красной Поляны украсили тысячами огней. В честь этого события здесь даже запустили акцию «Ночные виражи».

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе курорта, воспользоваться спецпредложением можно до 30 сентября. В этот период на посещение аттракциона будет действовать скидка. Так, совершить подъем и спуск в Горную Олимпийскую деревню на канатной дороге «Олимпия» и совершить круг на родельбане с 18:30 можно будет за 1550 рублей за двоих - взрослого и ребенка до 14 лет.

- Родельбан востребован нашими гостями. Причем более 20 процентов спусков на аттракционе происходят именно вечером. Мы рассчитываем, что иллюминация добавит спуску на горных санях новых эмоций. Уже сейчас все, кто прокатился на нем в ночное время, говорят, что будто побывали в космосе или стали участниками компьютерной игры с потрясающей графикой, - отметил директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

Напомним, что длина скоростного спуска родельбана на «Роза Хутор» - 1350 метров. Он состоит из виражей и трех кругов. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли - 12,6 метра. Системы безопасности не позволяют саням развивать скорость выше 40 км/ч и не допускают сближения. Управлять санями самостоятельно можно только с 18 лет. Также, если потенциальному пассажиру не исполнилось 5 лет, его не пустят «на борт» даже с родителями.