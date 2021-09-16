В краснодарском «Баскет-Холле» стартовал международный турнир по боксу

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Международные соревнования по боксу стартовали в Краснодаре 15 сентября. Состязания проходят в «Баскет-Холле» среди юниоров 17-18 лет, продлятся они до 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- За награды XII юниорских соревнований памяти мастера спорта России международного класса Николая Павлюкова поборются 146 спортсменов из 15 стран мира. В их числе семь представителей Кубани, - отметили специалисты.

Сейчас идут предварительные поединки, 17 сентября состоятся полуфинальные бои, а финальные поединки запланированы на 18 число.