Власти Краснодара рассказали, когда стартует отопительный сезон в городе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 начнется не раньше октября. Несмотря на то, что на следующей неделе похолодает, температура еще достаточно высокая, чтобы запускать котельные.

- Отопительный сезон в Краснодаре начнется тогда, когда суточная температура воздуха опустится до +8 градусов и продержится хотя бы пять дней. Но тепло в дома могут дать и раньше, коммунальщики будут ориентироваться по ситуации, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 19 сентября на три дня зарядят дожди, а с 21-го числа похолодает до +13-16 градусов.