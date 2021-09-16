На Кубани за последние сутки COVID-19 заразились 228 человек

Фото из архива КП

На Кубани за прошедшие сутки зафиксировали 228 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус выявлен у 157 женщин и 71 мужчины, среди них - 23 ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Всего новые пациенты зафиксированы в 31 муниципалитете. Так, в Краснодаре коронавирусом заболел 41 человек, в Сочи – 18. 17 новых случаев в Кавказском районе, в Выселковском районе – 16, по 12 пациентов - в Белореченском районе и Горячем Ключе. В Мостовском районе COVID-19 заболели 11 жителей, 10 - в Новороссийске, 8 - в Кореновском районе.

- По 7 жителей приходится на Апшеронский и Староминской районы, по 6 – на Красноармейский и Новопокровский. 5 случаев заболевания зафиксировано в Анапе, Туапсинском, Северском, Павловском и Белоглинском муниципалитетах. 4 человека заболели в Успенском районе. По 3 пациента в Каневском, Кущевском, Крыловском, Славянском, Тбилисском и Гулькевичском районах, по 2 - в Динском, Курганинском, Новокубанском и Крымском. Наименьшее количество пациентов в Абинском и Темрюкском районах – здесь заболело по 1 человеку, - сообщили в региональном оперштабе.

В больницах продолжают лечиться 3103 человека, дома – 11 265 жителей. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 113 пациентов, на ЭКМО – 7.