Первый километр нового трамвайного полотна уложили на улице Московской в Краснодаре

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На улице Московской в Краснодаре уложили первый километр трамвайных путей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

- Отличные новости - на Московской готов первый километр трамвайного полотна, для новой ветки уложили 1008 метров рельсошпальной решётки. Сегодня ночью ещё 100 метров рельсов и шпал сделали от торгового центра «Стрелка» в сторону улицы Автомобильной. Это восемь звеньев, - отметил Первышов.

Напомним, первый трамвай планируется запустить в сторону Петра Метальникова в конце декабря. В настоящее время трамвайное полотно готово больше чем на 60%. Работы здесь ведутся круглосуточно.