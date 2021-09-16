Три предприятия Кубани получили субсидии из краевого бюджета для зарплаты работникам с инвалидностью

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Предприятия, основанные общественными организациями людей с инвалидностью, получили поддержку из регионального бюджета. Субсидии для выплаты зарплаты работникам с ограниченными возможностями получили 3 предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

12,8 миллиона рублей выделено из бюджета края для реализации программы. Так, субсидии получили такие предприятия, как Краснодарская ткацкая фабрика, Краснодарский социально-трудовой комплекс и Краснодарская фабрика картонажных изделий. За счет поддержки удалось сохранить 130 рабочих мест для работников-инвалидов.

Кстати, в 2020 году министерство труда края уже выплачивало субсидии предприятиям, созданным Всероссийским обществом инвалидов и Всероссийским обществом слепых. Ведомство реализует программу по поддержке ежегодно.