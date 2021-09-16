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Общество16 сентября 2021 12:41

Более 4 тысяч жителей двух округов Краснодара остаются без света

Электроснабжение прервано в Прикубанском и Центральном округах
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются более 4 тысяч жителей. Подача электроэнергии временно прекращена в двух округах – Прикубанском и Центральном. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Причиной отключения света стала авария на линиях электропередачи. На месте поломки работают несколько бригад – каждая из трех человек. Восстановить электроснабжение планируется в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам

8 (861) 214-33-39 – Прикубанский округ

8 (861) 214-33-40 – Центральный округ