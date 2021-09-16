В Адыгее завершилось расследование двух краж несовершеннолетним

Подросток проник в чужой дом и украл имущество

В Адыгее завершено расследование уголовного дела по статье «Кража». Фигурантом стал 17-летний подросток, ограбивший дом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.

Так, летом текущего года подросток незаконно оказался в доме местного жителя, откуда украл запчасти для машины. На следующий день он снова проник на территорию и украл другие вещи.

Подростка, совершившего преступление, нашли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. А похищенные вещи вернули владельцу.

Расследование уголовного дела завершено, сейчас материалы направлены в суд.

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