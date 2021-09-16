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Общество16 сентября 2021 13:15

В обновление сквера в Курганинском районе вложили 6 млн рублей

Его торжественно открыли песнями и танцами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Константиновской Курганинского района реконструировали сквер. Обновление обошлось в 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

- Сквер в Константиновском сельском поселении занимает 1 гектар. Здесь создали детский игровой городок, качели, скалодромы и уличные тренажеры, - отметили специалисты.

Сквер назван в честь 80-летия Краснодарского края и 170-летия станицы Константиновской. В нем появились новые пешеходные дорожки, проведено освещение, установлены скамейки. В ближайшее время палисадники засеют газоном и высадят деревья.

На сегодняшний день в Курганинске и селах обустроено семь общественных территорий. Завершаются работы в парке хутора Южного Михайловского сельского поселения, на двух площадках в станице Темиргоевской, а также в Воздвиженском сельском поселении.