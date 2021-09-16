15 лет строгого режима дали мужчине, который заказал убийство сестры на Кубани

Фото: кадр из видео

На Кубани к 15 годам лишения свободы приговорили 36-летнего жителя Курганинского района Виталия Конарева, который заказал убийство своей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

- С учетом обстоятельств дела, обвиняемому назначено наказание в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, - отметили в ведомстве.

Дело началось еще в июле 2019 года. Тогда Виталий Конарев решился убить свою сестру. Для этого он подговорил своего знакомого, Владимира Танского, обещая заплатить ему за преступление, а также купить ему дом и новый автомобиль.

- Исполнитель получил от заказчика 60 тысяч рублей для приобретения оружия, средств конспирации и транспортного средства, на котором он должен был приехать к дому предполагаемой жертвы, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Причиной убийства выступили плохие отношения между родственниками, а также желание подсудимого заполучить имущество его сестры - дом, сельскохозяйственные земли и технику.

Для совершения преступления приятели разработали детальный план. Так, 14 июля 2019 года исполнитель преступления, Владимир, приехал к дому своей жертвы, дождался, когда она выйдет во двор. А после этого напал на нее с ножом. Мужчина нанес потерпевшей 9 ударов в шею и тело. Однако сразу уйти ему не удалось. На крики девушки выбежал ее сожитель. Он попытался оттолкнуть преступника и тоже получил удар ножом в область живота. После этого преступник скрылся с места преступления.

- Владимир Танский также был признан судом виновным в покушении на убийство по найму женщины и ее сожителя. Ему грозит 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.