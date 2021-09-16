Вакцинацию от COVID-19 на 100% выполнили более 800 предприятий потребсферы в Сочи

Фото из архива КП

В Сочи вакцинацию на более чем 800 предприятиях потребсферы выполнили на 100%. В городе-курорте прививку можно получить на работе, куда выезжают бригады медиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На территории города работает 33 прививочных пункта, 3 из которых – мобильные. Еще 4 кабинета оборудованы в гостиницах. В частности, в потребительской сфере вакцинацию на 100% провели 837 предприятий.

Напомним, что за последние несколько дней на Кубани наибольшее количество зараженных фиксировалось в Сочи. Кстати, прививку от COVID-19 уже получили около 174 тысяч жителей города-курорта.