Автомобиль упал с обрыва в Сочи

Фото: @spasenie_sochi

В Сочи с обрыва упал легковой автомобиль. Два человека, находившиеся в машине, пострадали. Об этом сообщают в службе спасения Сочи.

Так, водитель авто не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась и упала с обрыва. По сообщению, на место сразу прибыла спасательная служба. Сотрудники оперативного отряда помогли пассажирам выбраться из автомобиля, оказали первую помощь. После их доставили к медикам скорой помощи.

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