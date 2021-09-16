В домах 5 районов Кубани подключили газ по программе бесплатной газификации

Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани в пяти районах уже подключили в домах газ. Работы провели по программе бесплатной газификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, газ провели в дома Анапы, Сочи, Динского района, Белореченска и Горячего Ключа. Первым. А одними из первых, кто подал заявку на бесплатную газификацию, была семья из поселка Супсех в муниципалитете Анапы. Проведение работ оценили вице-губернатор региона Александр Трембицкий и мэр города-курорта Василий Швец. Всего в Анапе на бесплатное проведение газа принято около 1200 заявок. Подключение домов также прошло в хуторе Усатова Балка и станице Анапской.

Уровень газификации в крае составляет 84,5%. Показатель превышает на треть статистику по России. Всего к концу года запланировано газифицировать около 3 тысяч домов региона.