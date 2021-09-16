На Кубани спасли мужчину, который упал с балкона и повис на бельевых веревках на четвертом этаже

Фото: Алексей ОДЕРОВ

В Новороссийске спасатели пришли на помощь пожилому мужчине. Житель дома по улице Сакко и Ванцетти выпал с пятого этажа. На его счастье бечевка оказалась крепкой, и он повис. В таком положении пострадавшего обнаружили спасатели. С помощью альпинистского снаряжения специалисты спустились вниз.

Фото: Алексей ОДЕРОВ

- Они распутали мужчину из бельевых веревок, потом спустили вниз и передали врачам скорой помощи, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Фото: Алексей ОДЕРОВ

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала, что в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину. Залезть к ней удалось через окно.