Краснодарский театр драмы им. М. Горького открывает 102-й сезон

Фото: kultura.krasnodar.ru

102-й театральный сезон начинает Краснодарский театр драмы им. М. Горького. Открытие состоится уже в субботу, 18 сентября, в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Кубани.

Так, в честь начала нового сезона на сцене представят комедию русской классики «Горе от ума». Премьера спектакля, который режиссирует Роберт Манукян, состоялась в марте 2021 года. А после показа станут известны планы на новый сезон.

На сцене Краснодарского театра драмы им. М. Горького роли сыграют заслуженный артист России Сергей Калинский, заслуженная артистка России Инна Станевич, заслуженный артист РСФСР Андрей Светлов. До начала показа зрители увидят интерактивную выставку. Экспозиция посвящена театру Шекспира.