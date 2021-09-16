«Абинский электрометаллургический завод» поставляет кислород для спасения больных с Covid-19

Фото предоставлено И.И.Демченко.

По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко «Абинский электрометаллургический завод» начал производство жидкого кислорода для медучреждений юга России. Напомним, что Иван Иванович является основателем этого предприятия, и, когда в больницах возникла потребность в кислороде, по его поручению им оказали поддержку.

4 февраля 2020 года была получена лицензия на производство этого лекарственного средства, и с первых же дней пандемии завод начал поставлять жидкий кислород, который жизненно необходим для лечения пациентов с поражением органов дыхания, которые являются наиболее опасным следствием коронавируса.

Фото предоставлено И.И.Демченко.

Уже с мая по июнь 2020 года «АЭМЗ» бесплатно передал 932 тонны жидкого кислорода в медицинские учреждения Кубани. Однако по мере того, как ухудшалась ситуация с заболеваемостью, необходимость в таких поставках возрастала. К декабрю прошлого года они уже превысили 1340 тонн. Помогать своему региону завод продолжил и в 2021 году, но помимо этого начал привозить кислород в Крым, Северную Осетию-Аланию, Ростовскую область, Ингушетию и ряд других южных территорий.

В итоге в августе объем отгрузки жидкого кислорода на «Абинском электрометаллургическом заводе» составил уже 1500 тонн. И руководство предприятия решило приобрести собственный спецтранспорт для доставки лекарства до адресата. В частности, планируется купить два полуприцепа с цистернами объемом около 22-25 кубометров, а также две емкости по 8 кубометров с тягачами. Это позволит еще быстрее и дешевле привозить кислород в больницы, и не зависеть от транспортных компаний.