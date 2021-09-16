Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 15:14

«Абинский электрометаллургический завод» поставляет кислород для спасения больных с Covid-19

По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко предприятие в короткие сроки начало выпуск этого лекарственного средства
Максим ПАНФИЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено И.И.Демченко.

Фото предоставлено И.И.Демченко.

По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко «Абинский электрометаллургический завод» начал производство жидкого кислорода для медучреждений юга России. Напомним, что Иван Иванович является основателем этого предприятия, и, когда в больницах возникла потребность в кислороде, по его поручению им оказали поддержку.

4 февраля 2020 года была получена лицензия на производство этого лекарственного средства, и с первых же дней пандемии завод начал поставлять жидкий кислород, который жизненно необходим для лечения пациентов с поражением органов дыхания, которые являются наиболее опасным следствием коронавируса.

Фото предоставлено И.И.Демченко.

Фото предоставлено И.И.Демченко.

Уже с мая по июнь 2020 года «АЭМЗ» бесплатно передал 932 тонны жидкого кислорода в медицинские учреждения Кубани. Однако по мере того, как ухудшалась ситуация с заболеваемостью, необходимость в таких поставках возрастала. К декабрю прошлого года они уже превысили 1340 тонн. Помогать своему региону завод продолжил и в 2021 году, но помимо этого начал привозить кислород в Крым, Северную Осетию-Аланию, Ростовскую область, Ингушетию и ряд других южных территорий.

В итоге в августе объем отгрузки жидкого кислорода на «Абинском электрометаллургическом заводе» составил уже 1500 тонн. И руководство предприятия решило приобрести собственный спецтранспорт для доставки лекарства до адресата. В частности, планируется купить два полуприцепа с цистернами объемом около 22-25 кубометров, а также две емкости по 8 кубометров с тягачами. Это позволит еще быстрее и дешевле привозить кислород в больницы, и не зависеть от транспортных компаний.