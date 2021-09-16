Во время обыска у женщины дома нашли более 2 тысяч долларов и евро. Фото: кадр оперативной съемки

За сбыт поддельных сертификатов о вакцинации задержали жительницу Сочи. Об этом сайту «КП» - Кубань» сообщил источник в полиции Сочи.

- Жительница города, действуя в составе группы лиц, организовала мошенническую схему по выдаче населению подложных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции за деньги, - рассказал kp.ru источник. - Во время обыска у женщины нашли более 2 тыс. долларов и евро. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Если в суде докажут виновность жительницы Сочи, ей грозит до двух лет лишения свободы.