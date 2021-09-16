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Общество16 сентября 2021 15:24

Новый спорткомплекс откроют в 2023 году в Краснодаре

Начало строительства запланировано к 1 декабря
Светлана ОВДЕЙ
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Завершается проверка документации, после чего пройдет выбор подрядчика для строительства объекта

Завершается проверка документации, после чего пройдет выбор подрядчика для строительства объекта

Новый спорткомплекс по улице им. Вавилова в Краснодаре планируется начать возводить уже с 1 декабря. Объект примет первых воспитанников в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, завершается проверка документации, после чего пройдет отбор подрядчиков, ответственных за строительство нового соцобъекта. Сам комплекс по плану площадью порядка 1,1 гектара расположится на улице Вавилова, 37.

Подчеркивается, что занятия для всех желающих будут бесплатными. В частности, в спортивном комплексе будут проходить занятия волейболом, гандболом, мини-футболом, баскетболом. Для этого оборудуют тренажерный зал и зал для борьбы, футбольное поле, площадки и дорожки для бега.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что к 2022 году на Кубани построят еще 18 спортивных объектов. Спорткомплексы, залы и центры единоборств возведут в 15 муниципалитетах края.