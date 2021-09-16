Торжественное открытие новейшей амбулатории состоялось в селе Ковалевское

Участие в открытии медицинского офиса приняли председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский, зам. председателя комитета ЗСК Владимир Харламов, глава района Александр Гомодин, председатель Совета муниципалитета Евгений Шутов и местные жители.

В своем выступлении Николай Петропавловский отметил, что новый офис врача общей практики в селе Ковалевском - конкретный шаг в реализации новых конституционных норм краевыми и муниципальными властями. Амбулатория была построена в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Стоимость строительно-монтажных работ составила 10 млн рублей, стоимость оснащения медицинской мебелью и оборудованием - порядка 3,5 млн рублей.

В здании размещены аптечный пункт, регистратура, кабинеты специалистов, а также процедурный и прививочный кабинеты. Кроме этого, здесь выделены зона ожидания посетителей и гардеробная, вспомогательные помещения для персонала и посетителей. Амбулатория приспособлена для доступа маломобильных групп населения. Новое медучреждение расположено в центре села, в парковой зоне, недалеко от здания администрации поселения и детского сада, в удобном, доступном и комфортном для всех жителей месте.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что приоритетным в модернизации здравоохранения является развитие медицины шаговой доступности для всех граждан страны.

- Открывшийся офис врача общей практики в селе Ковалевском - ещё один пример реализации поставленных задач в нашем регионе. Всего за последние годы в крае построено и введено в эксплуатацию 173 здания ВОП. Все понимают, что самое главное для человека – это его здоровье и здоровье его родных и близких. И важно, проживая даже в небольшом населенном пункте, иметь возможность получить квалифицированную медицинскую помощь оперативно на месте, – прокомментировал событие Юрий Бурлачко.