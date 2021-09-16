Школьников Кубани отправят на удаленку

В школах будут проходить выборы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Краснодарского края объявили однодневную удаленку (для тех, кто учится в субботу, в этот день тоже не придется отправляться на учебу). В пятницу, 17 сентября, начинается процесс голосования по выборам в РФ. В большинстве учебных заведений располагаются избирательные участки.

- Чтобы это не мешало образовательному процессу, решено перевести школьников на обучение на дому в этот день, - сообщили в муниципальных управлениях образования.

Надо сказать, в Краснодаре в этой связи для школьников объявили внеочередные трехдневные каникулы. А в понедельник, 20 сентября, объявлен санитарный день. В мэрии отметили, что после выборов все помещения в школах продезинфицируют. Также уточнили, что дополнительные выходные никак на основные осенние каникулы не повлияют, они по плану пройдут в конце октября — начале ноября.