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Общество16 сентября 2021 15:44

Школьников Кубани отправят на удаленку

Дети будут выполнять задания дистанционно из-за трехдневных выборов в РФ
Ева МУР
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В школах будут проходить выборы

В школах будут проходить выборы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Краснодарского края объявили однодневную удаленку (для тех, кто учится в субботу, в этот день тоже не придется отправляться на учебу). В пятницу, 17 сентября, начинается процесс голосования по выборам в РФ. В большинстве учебных заведений располагаются избирательные участки.

- Чтобы это не мешало образовательному процессу, решено перевести школьников на обучение на дому в этот день, - сообщили в муниципальных управлениях образования.

Надо сказать, в Краснодаре в этой связи для школьников объявили внеочередные трехдневные каникулы. А в понедельник, 20 сентября, объявлен санитарный день. В мэрии отметили, что после выборов все помещения в школах продезинфицируют. Также уточнили, что дополнительные выходные никак на основные осенние каникулы не повлияют, они по плану пройдут в конце октября — начале ноября.