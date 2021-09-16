Лидером среди мест для новогоднего отдыха стал Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

До нового года остается чуть больше 3 месяцев, и россияне начинают активно планировать свои зимние каникулы - выбирать курорты для отдыха. Туроператоры огласили рейтинг самых популярных мест для новогодних путешествий. Лидером в этом списке стал Сочи.

- На сегодняшний день самым популярным маршрутом является горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи, однако ситуация с турпотоком зависит напрямую от коронавирусных ограничений, - заявил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что у россиян вызывает интерес отдых в Санкт-Петербурге, Подмосковье и в Великом Устюге. Кроме того, люди активно приобретают туры по Золотому кольцу.

- 75% россиян стали выбирать короткие поездки на несколько дней. Как правило, они покупают путевки не на сам Новый год, а после него, - добавил специалист.