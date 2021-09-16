На 65% больше пассажиров обслужил аэропорт Краснодара в 2021 году

Фото: instagram.com/krr.aero/

За прошедшие 8 месяцев 2021 года аэропорт Краснодара уже обслужил 3 175 913 человек, что на 65% больше прошлогоднего показателя. В 2020-м пассажиропоток составил 1 913 955 граждан. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Превысить предыдущий показатель удалось в августе текущего года. Всего в последнем месяце лета аэропорт обслужил 583 721 человек, в том числе побив еще один рекорд. Так, за сутки пассажиропоток составил 20 479 прилетающих и вылетающих. Рост показателей связывают и с пиком курортного сезона, и с открытием полетов в Анталью и Минск.

Всего к концу года аэропортом запланировано обслужить порядка 5 миллионов пассажиров. А популярными отечественными направлениями в последний месяц лета зафиксированы обе столицы, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Уфа, Тюмень, Сургут, а из зарубежных – Анталья, Стамбул, Ереван, Баку, Ларнака, Ош, Каир.