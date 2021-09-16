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Общество16 сентября 2021 17:23

Из-за штормового предупреждения в Сочинском нацпарке закрыли все рекреационные объекты

Непогода в городе будет действовать до 17 сентября
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба сочинского нацпарка

Фото: пресс-служба сочинского нацпарка

В Сочинском нацпарке закрыли все рекреационные объекты. Это связано с ухудшением погодных условий - в городе снова объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

- Парк «Дендрарий» работает в стандартном режиме. Для посещения доступны обе его части, однако канатная дорога и верхняя обзорная площадка парка все еще закрыты. Дорожки и ступеньки могут быть скользкими, поэтому посетителям нужно быть аккуратнее, - добавили в пресс-службе.

Объекты вновь станут доступны для посещений после улучшения погоды. По прогнозам синоптиков, ливни прекратятся 17 сентября.