Из-за штормового предупреждения в Сочинском нацпарке закрыли все рекреационные объекты

Фото: пресс-служба сочинского нацпарка

В Сочинском нацпарке закрыли все рекреационные объекты. Это связано с ухудшением погодных условий - в городе снова объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

- Парк «Дендрарий» работает в стандартном режиме. Для посещения доступны обе его части, однако канатная дорога и верхняя обзорная площадка парка все еще закрыты. Дорожки и ступеньки могут быть скользкими, поэтому посетителям нужно быть аккуратнее, - добавили в пресс-службе.

Объекты вновь станут доступны для посещений после улучшения погоды. По прогнозам синоптиков, ливни прекратятся 17 сентября.