Новые люди добиваются проведения прямых выборов мэра в Новороссийске

Фото: Евгений Капустин

Сторонник партии «Новые люди» Евгений Капустин подал в суд на городскую думу Новороссийска из-за того, что она отказала в проведении референдума о прямых выборах мэра. Провести его партия хотела, чтобы узнать мнение горожан по этому вопросу, но ей не дали этого сделать. Притом, что с такой инициативой жители Новороссийска выступают уже не в первый раз – документы по этому поводу они подавали в избирательную комиссию уже дважды. Сперва избирком отказал из-за нехватки подписей. Евгений Капустин исправил это, добрал нужное количество и подал документы вновь. Ходатайство приняли и передали в гордуму, которая на внеочередном собрании отказала в референдуме. Официальная причина – несоответствие требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ и статьи 5 Закона Краснодарского края № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае».

По словам Евгения Капустина, обращение в суд – это единственный способ как-либо повлиять на решение гордумы, в связи с чем и был подан иск. Он подчеркнул, что форма выборов определяется на уровне муниципалитета, и в России есть города, где мэра выбирают посредством прямого голосования граждан.

- Мы считаем, что прямые выборы – это единственная форма, которая способствует тому, чтобы глава города был подотчетным жителям. Ведь сейчас мэр, по сути, выбирается депутатами, которых, в свою очередь, тоже выбирает глава муниципалитета. Налицо некоторая зависимость. Если же главу города выбирают граждане, это повышает доверие к институту власти, - объяснил свою позицию Евгений Капустин.

Поэтому партия Новая люди планирует добиваться проведения референдума, а решение гордумы считает необоснованным. Как отметил Евгений Капустин, в Новороссийске много проблем, связанных с ЖКХ, экологией, застройкой и вырубкой лесов, и решить их, по его мнению, сможет лишь мэр, выбранный горожанами.