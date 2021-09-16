Две легковушки столкнулись на перекрестке в Анапе

Фото: пресс-служба ГИБДД в крае

ДТП с двумя легковыми авто произошло накануне в Анапе. На нерегулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Тургнева столкнулись Geely Atlas и Scoda Octavia. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

- Водитель Geely Atlas не уступил дорогу движущемуся авто. Произошло столкновение, после чего Scoda Octavia наехала на опору линий электропередачи. В результате ДТП 8-летний ребенок, находившийся в не уступившем движение авто, доставлен в больницу для обследования, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД края.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что родственники погибших в ДТП на Кубани женщины и подростка ищут свидетелей аварии. 5 сентября на мосту в Энеме разбились трое, двое из них - дети.