Полицейские Анапы задержали живодёра

В Анапе издевались над кошкой. Фото: omvd_anapa

Полицейские Анапы установили и задержали участников издевательства над кошкой, которая 15 сентября вызвала жалость у всех жителей Анапы. Фотографии, поражающие жестокостью, появились в городских пабликах.

- Впереди ехал белый Hyundai. И прямо из окна кто-то высунул кошку и держал ее над дорогой. Это происходило долгое время. Животное мучилось, а живодеры внутри машины смеялись, - рассказали очевидцы произошедшего.

По данному факту Отделом МВД России по Анапе была проведена проверка. Случившемуся дадут правовую оценку, после которой живодеры понесут законное наказание.