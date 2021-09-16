Полицейские Краснодара опровергают свою причастность к смерти неоднократно судимого местного жителя

Полицейские опровергают причастность к смерти краснодарца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное управление МВД по Краснодарскому краю 16 сентября занялось проверкой заявления местного жителя, который обвинил полицейских в смерти своего сына. Юрий Афросин рассказал, что его 32-летний сын Илья Афросин был дважды задержан в конце июня и в начале июля. После первого задержания мужчина жаловался на избиения, которые продемонстрировал на видеокамеру. После следующего визита в отделение перестал выходить на связь с родственниками.

- Спустя несколько часов после задержания его обнаружили лежащим на ступеньках одного из магазинов города. Илья Афросин скончался в машине скорой помощи. Однако родители Ильи узнали об этом только 26 июля, когда отцу позвонили из Следственного комитета г. Краснодара. – сообщили в «Комитете против пыток»

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю умерший мужчина был неоднократно судим. 29 июня его задержали за мелкое хулиганство, а 1 июля доставили в отделение по подозрению в совершении более тяжкого преступления.

- 1 июля вышеуказанный гражданин по подозрению в краже был доставлен в отдел полиции. Где после ознакомления с имеющимися доказательствами противоправного деяния, в том числе видеоматериалами, в присутствии адвоката дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как отметили в пресс-службе, жалоб и заявлений на пытки и другое физическое насилие от мужчины и его адвоката не поступало.

В настоящее время по факту происшествия продолжается проверка для установление всех обстоятельств произошедшего.