В Краснодаре утвердили границы и взяли под охрану семь памятников архитектуры Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевой столице определили статус и утвердили границы территорий семи памятников архитектуры регионального значения. Работу провели сотрудники госохраны объектов культурного наследия по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

– Внесение сведений об этих памятниках в Единый государственный реестр недвижимости обеспечит сохранность исторических зданий Краснодара, благодаря которым формируется архитектурный облик города, – рассказала вице-губернатор Сергей Болдин.

Объекты находятся в старом центре города и относятся к началу XX века. Это двухэтажный дом присяжного поверенного В.В. Сербина на ул. Коммунаров , одноэтажный особняк в стиле модерн на ул. Комсомольской, доходный дом подрядчика Акулова по ул. Красной, два жилых кооперативных дома на ул. Коммунаров и два жилых дома на ул. Пушкина.