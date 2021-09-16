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Общество16 сентября 2021 20:07

Офис врача общей практики появился в Новокубанском районе

На строительство и оснащение амбулатории в селе Ковалевском было направлено 13,5 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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Офис врача общей практики появился в Новокубанском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Офис врача общей практики появился в Новокубанском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Амбулатория в селе Ковалевском появилась благодаря региональному проекту «Развитие здравоохранения». 16 сентября в новом офисе врача общей практики открылся прием пациентов.

- возведение самого здания обошлось бюджету в 10 млн рублей, еще 3,5 млн рублей были направлены на медицинское оборудование, - написал в своем аккаунте министр здравоохранения Евгений Филиппов.

В амбулатории есть аптека и кабинеты основных медицинских специалистов. Предполагается, что в офисе врача общей практики смогут оказать необходимую медицинскую помощь населению, либо же дать направление в районные или краевые больницы для профильного медицинского обследования.