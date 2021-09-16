Офис врача общей практики появился в Новокубанском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Амбулатория в селе Ковалевском появилась благодаря региональному проекту «Развитие здравоохранения». 16 сентября в новом офисе врача общей практики открылся прием пациентов.

- возведение самого здания обошлось бюджету в 10 млн рублей, еще 3,5 млн рублей были направлены на медицинское оборудование, - написал в своем аккаунте министр здравоохранения Евгений Филиппов.

В амбулатории есть аптека и кабинеты основных медицинских специалистов. Предполагается, что в офисе врача общей практики смогут оказать необходимую медицинскую помощь населению, либо же дать направление в районные или краевые больницы для профильного медицинского обследования.