Турист упал в в Агурское ущелье в Сочи

В Сочи турист упал в ущелье. Фото: ГУ МЧС по Сочи

Семейная пара гуляла на территории Агурского ущелья в Хостинском районе Сочи. В какой-то момент супруг оступился, покатился по 15-ти метровому склону и упал со скального участка.

На место ЧП в труднодоступный район выехала группа из 12 сотрудников Южного регионального отряда МЧС, «Кубань-спас» и бригада врачей Скорой. Травмированного туриста обнаружили в ущелье, неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик. Для того, чтобы помочь бедолаге, спасателям и медику МЧС пришлось применять альпинисткой снаряжение для спуска в ущелье.

- По предварительной информации мужчина получил закрытый перелом правого плеча, черепно-мозговую травму и ушиб брюшной полости, - рассказали спасатели.

Из ущелья спасатели поднимали пострадавшего к дороге на специальных носилках, предназначенных для экстремальных работ в горных районах. Спасательная операция длилась больше часа. Пострадавшего доставили к автомобилю Скорой и передали врачам. Спасатели напоминают, что прогулка в предгорных районах без нормальной экипировки чревата чрезвычайными ситуациями с и может испортить весь отдых. Пострадавший гость Сочи из Чебоксар в этот день планировал закончить отпуск и вернуться домой.