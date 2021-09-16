Кубанских тревэл-блогеров зовут на «Курортный Олимп». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Конкурс лидеров туриндустрии в регионе проводится ежегодно. В этом году он проходит уже в 16 раз и среди 19 номинаций появились новые. Стать лауреатами «Курортного Олимпа» впервые смогут тревэл-блогеры с не менее 2,5 тысячами подписчиков.

- Журналисты и блогеры- это те люди, которые способствуют продвижению потенциала курортов региона, они помогают туристам сделать правильный выбор и спланировать свой отпуск, – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Подать заявки на участие в номинациях можно до 30 сентября. В течение октября конкурсная комиссия оценит тревел-блоги и программы о путешествиях в СМИ. Итоги «Курортного Олимпа» огласят в конце года.