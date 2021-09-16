В Сочи все службы переведены в режим повышенной готовности

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В администрации Сочи 16 сентября объявили режим повышенной готовности. По сведениям Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей до конца 17 сентября город может основательно потрепать непогодой.

- Местами ожидаются сильные дожди, скорее всего это будут ливни с грозами и градом. На реках мониторим подъем уровней воды, чтобы, как только будут достигнуты неблагоприятные отметки, сразу же оповестить население. Очень велик риск схода селевых потоков, - рассказали в администрации Сочи.

Из-за штормового предупреждения в Сочинском нацпарке изменили режим работы и закрыли все рекреационные объекты. На участке Магри – Веселое прогнозирует формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи не покидать жилье без особой необходимости, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.